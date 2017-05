"Je crois fermement en l'avenir de Generali en Belgique"

En 2014, à l'arrivée de Martin Sturzlbaum à la direction, Generali Belgium s'est lancée dans une stratégie de reconquête du marché belge. Une véritable montée en puissance basée sur trois piliers - innovation, flexibilité et efficacité - dont elle récolte aujourd'hui les fruits. La compagnie est aux portes du Top 10 belge et son encaissement en primes a connu une progression plus qu'exponentielle : de 568 millions en 2014 à 800 millions en 2016. C'est bien simple : la compagnie sort de son meilleur exercice en 115 années de présence en Belgique.

