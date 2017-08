Jacob Wallenberg: "Jamais personne n'applaudit lorsque l'on réalise un beau coup"

C'est dans une maison majestueuse, mais anonyme, située dans le centre de Stockholm qu'a élu domicile Investor AB, le principal véhicule d'investissement de la famille Wallenberg, coté en Bourse. Grâce à Investor, dont Jacob Wallenberg, âgé aujourd'hui de 61 ans, assure la présidence, la famille imprime sa marque sur les joyaux industriels suédois comme Atlas Copco, ABB, Electrolux, Ericsson, SKF, Saab, SAS, Stora Enso, AstraZeneca et Mölnycke. Ces sociétés représentent des centaines de milliards d'euros. Et pour bien illustrer de quel bois est faite la famille Wallenberg, précisons que le diplomate Raoul Wallenberg sauva la vie de dizaines de milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les intérêts de la famille sont par ailleurs verrouillés dans des fondations qui reversent chaque année une petite fortune au profit de la recherche et du développement en Suède. Rien d'étonnant donc à ce que la dynastie Wallenberg jouisse d'une telle renommée en Suède et dans la région, surpassée uniquement par la famille royale.

...