Irma sera-t-il l'ouragan le plus coûteux de l'histoire ?

Les pertes et dommages pourraient s'élever au total, aux Etats-Unis et dans les Antilles et Caraïbes, à 120 milliards de dollars, si les prévisions de trajectoire de l'ouragan venaient à se réaliser, selon l'agence de modélisation Enki Research.

Pour les seules villes les plus riches aux Etats-Unis comme Miami, West Palm Beach ou Fort Lauderdale, les dégâts pourraient s'élever à 100 milliards de dollars, a précisé Chuck Watson, le fondateur de cette agence.

"C'est un montant vraiment effrayant", a-t-il commenté alors que ses estimations évoluent d'heure en heure. "Si on y ajoute les autres dommages, cela pourrait être l'ouragan le plus coûteux de l'histoire", dit-il.

Aux Etats-Unis, Irma pourrait ainsi surpasser l'ouragan Harvey, qui a frappé il y a près de deux semaines la côte texane et une partie de la Louisiane, en terme d'impact financier. Pour celui-ci, Enki Research a estimé les coûts à hauteur de 78 milliards.

Irma coûterait en revanche légèrement moins pour les seuls Etats-Unis que Katrina (118 milliards) qui avait frappé la Louisiane et le sud du pays en 2005. "Harvey n'est pas un gros problème pour le secteur de l'assurance privé mais Irma sera une catastrophe pour ce secteur", estime par ailleurs Chuck Watson.

Harvey a provoqué des inondations inédites. Or aux Etats-Unis, la couverture pour les dégâts des eaux est distincte du contrat multirisques habitation. Et, les cartes de zone à risque n'ayant pas toujours été mises à jour, "deux tiers des zones inondées ne se trouvent pas dans celles considérées comme à risque", selon Chuck Watson.

Mais même dans celles-ci, une minorité de propriétaires aux Etats-Unis (12%), et à peine plus dans le sud (14%), étaient assurés en 2016 contre les dégâts des eaux, selon l'Insurance Information Institute.

L'ouragan Irma est le plus puissant à menacer la Floride (dans le sud-est des Etats-Unis) depuis Andrew en 1992, lui aussi un ouragan classé dans la plus haute catégorie pour ce type de phénomènes. Même si sa trajectoire reste encore incertaine, il doit frapper la Floride ce week-end.