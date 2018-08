Infrabel lance la plus grande campagne de recrutement de son histoire

Parmi les fonctions les plus recherchées, Infrabel liste une série de profils techniques qualifiés comme des électromécaniciens, des électriciens, de diplômés des différents métiers du bâtiment ou encore des ingénieurs. Mais l'entreprise souhaite aussi recruter massivement des personnes qui seront formées en interne, comme le personnel amené à gérer le trafic au sein des cabines de signalisation.

Des 1.400 recrutements convoités via la campagne "We need you", 500 à 600 pourraient déjà se concrétiser d'ici la fin décembre. Plusieurs "job days" seront d'ailleurs organisés à travers le pays dans les semaines à venir. C'est le personnel du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui remplira le rôle d'ambassadeurs dans ce cadre.

Les salariés auront pour mission d'attirer vers leur employeur des personnes de tout origine et de tout âge. Une attention particulière sera cependant portée aux femmes.

Le pourcentage de femmes membres du personnel a augmenté de manière significative, passant de 7,37% en 2010 à 10,11% en 2017. "Mais cela ne suffit pas!", souligne-t-on chez Infrabel. Il est possible de postuler via le site internet: www.infrabel.be/WeNeedYou