Impact significatif des attentats sur les résultats annuels de Brussels Airport

Tous deux sont en recul de près de 7% par rapport à 2015, tandis que le coût de l'attaque terroriste est évalué à 90 millions d'euros, dont 50 millions ont pu être récupérés via les assurances.

Le mois de mars a été très difficile pour Brussels Airport, avec les attentats mais aussi le départ de la compagnie indienne Jet Airways en mars. Sur l'ensemble de l'année passée, quelque 21,8 millions de passagers sont passés par l'aéroport, soit 7% de moins par rapport aux 23,5 millions de 2015.

"Nous attendions un impact des attentats durant quatre mois mais ce furent finalement six. Ce n'est qu'en novembre que nous avons à nouveau dépassé les chiffres d'un an plus tôt", a expliqué Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport.

Le chiffre d'affaires a atteint 486 millions d'euros l'an dernier, en recul de 6,6% par rapport à 2015. Une baisse de même amplitude a été enregistré en ce qui concerne le profit net, qui est passé de 70 millions d'euros en 2015 à 65 millions un an plus tard. Le bénéfice opérationnel a lui fortement régressé, de 28,8%, à 143 millions d'euros. Un montant qui ne tient cependant pas encore compte de l'intervention des assurances.

Arnaud Feist se montre positif pour 2017. Les chiffres de passagers passant par son aéroport sont en hausse chaque mois depuis le début de l'année par rapport à 2015, qui avait constitué un cru jamais connu. "Nous sommes sur la route d'une nouvelle année record", s'est-il réjoui, tablant sur au moins 24 millions de passagers transportés d'ici la fin décembre.