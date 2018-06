Ils ont disrupté Marx !

Car aujourd'hui, si l'on connaît la fin, une question reste entière : pourquoi ce livre - et pas un autre - a-t-il été à l'origine des deux plus grands régimes au 20e siècle ? Marx et Engels étaient pourtant loin d'être les seuls à investir le créneau éditorial de l'utopie, bien encombré en ce milieu de 19e siècle.

...