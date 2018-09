"Il nous faut une équipe de jeunes entrepreneurs aussi ambitieuse que celle des Diables Rouges"

BelCham fêtera son centenaire l'an prochain. L'organisation célébrera cet anniversaire avec faste, sous la houlette de Bieke Claes (36 ans). L'avocate s'est coupée en quatre pour rajeunir et assurer la croissance de l'organisation non lucrative qui semblait moribonde jusqu'à ce que son prédécesseur Olivier Smekens, banquier de la KBC, ne la remette sur les rails. Bieke Claes est arrivée à Miami en 2010 pour faire des recherches dans le cadre de sa dernière année de stage de droit. Pour financer son séjour, elle n'a pas hésité à vendre quelques-uns de ses tableaux. Elle a créé à Miami une division locale de BelCham avant de succéder à Olivier Smekens à New York.

