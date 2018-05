Ikea va supprimer 150 emplois, la Belgique sera touchée

On ne sait pas encore combien d'emplois sont menacés en Belgique, des négociations doivent en effet débuter, selon un porte-parole d'Ikea en Suède.

Les pertes d'emplois sont liées au passager vers le commerce électronique. Ikea était plutôt en retard dans ce domaine, mais a depuis lors lancé un webshop. "Nous voulons une organisation plus simple, plus efficace et moins bureaucratique", explique le manager retail Tolga Öncü au journal suédois The Local.

Les pertes d'emplois seront concentrées dans les fonctions de "global support". Il s'agit de fonctions de support pour le groupe comme les ressources humaines, le marketing ou la communication.