Ikea ouvre sa boutique en ligne et livrera à domicile

Coup sur coup, le groupe vient d'abandonner deux projets de construction de magasins : l'un au nord d'Anvers, l'autre à Wevelgem. " Ces grands magasins ne sont pas forcément les bonnes réponses aux changements de comportements des consommateurs ", explique Annelies Nauwelaerts, porte-parole d'Ikea pour la Belgique. L'enseigne est plutôt en train d'imaginer de nouveaux concepts urbains, de multiplier les points de retrait et de préparer la livraison à domicile.

Le magasin d'ameublement suédois a en effet lancé ce jeudi sa boutique en ligne en Belgique. Les Belges peuvent donc désormais commander de chez eux et se faire livrer à domicile, indique l'enseigne dans un communiqué.

Pour soutenir cette nouvelle activité, Ikea a déjà recruté 120 nouvelles personnes, notamment pour renforcer le Customer Support Center, les équipes logistiques du centre de distribution de Winterslag et l'équipe centrale d'e-commerce.

Les grosses commandes sont généralement livrées par camion depuis le centre de distribution Ikea à Winterslag, près de Genk, par le transporteur belge VPD. Les commandes de plus petits articles sont traitées dans le centre de distribution Ikea de Dortmund et acheminées par colis par le réseau de distribution de PostNL.

Le temps de livraison varie entre deux et six jours et les frais entre 4,99 et 229 euros.

Ikea Belgique a constaté ces derniers temps un changement de comportement de ses clients. "En 2017, outre les 15 millions de visiteurs en magasin, nous avons enregistré plus de 40 millions de visiteurs sur notre site web, un chiffre qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Nous entendons leur offrir la possibilité de faire leurs achats où et quand ils le veulent", ajoute Zita De Coninck, manager web & e-commerce chez Ikea Belgique.

Pour se renforcer dans l'e-commerce, le groupe a récemment trouver un accord avec toutes les organisations syndicales en vue d'introduire du travail de nuit dans les magasins. Entrant en application le 1er mars prochain, il prévoit que le travail dans les points de vente puisse commencer à partir de 5 h pour s'étendre jusqu'à minuit. "Contrairement à ce qui a été écrit, l'accord sur le travail de nuit n'est pas une condition pour lancer la livraison à domicile, précise encore la porte-parole Annelies Nauwelaerts. Celle-ci se fera à partir de nos entrepôts de Winterslag et Dortmund, où le travail de nuit est déjà en vigueur. L'accord conclu doit plutôt nous permettre de renforcer le click&collect en magasin ou en point de retrait. Pour ces services, les commandes sont préparées dans les points de vente. "