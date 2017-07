Hyundai, cette marque un peu belge

La simulation est impressionnante. Dans cette soufflerie géante de 60 m de long et de 8,5 m de diamètre, le " vent " cogne à une vitesse de 50 km/h. La bourrasque est supportable, mais les ingénieurs, cachés derrière leur paroi de verre, ont la faculté d'augmenter la dose et de lancer des rafales qui peuvent atteindre les 200 km/h. Nous n'aurons pas ce plaisir. Au coeur de ce dispositif high-tech trône en effet une voiture recouverte d'une bâche : ce prototype est là pour subir une batterie de tests aérodynamiques et le vent simulé soulève déjà sporadiquement la toile censée cacher la " bête ". C'est déjà trop d'honneur fait aux visiteurs du jour à qui l'on a interdit de surcroît de prendre la moindre photo... Bienvenue dans le principal centre de recherche et de développement de Hyundai en Corée du Sud !

