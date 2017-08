Havaianas (géant des tongs et des sandales): le soleil brésilien à vos pieds

Vêtu d'un polo, d'un jean et de tongs, le Français Guillaume Prou n'a pas vraiment le look d'un CEO traditionnel. Sa décontraction est exactement l'allure que son employeur brésilien, Havaianas, veut promouvoir. " C'est à l'époque où je travaillais pour L'Oréal au Brésil que j'ai fait la connaissance de ce style si propre au pays, relate Guillaume Prou. Havaianas en est une des figures de proue. Du plus riche au plus pauvre, chaque Brésilien possède une paire de tongs de la marque. Le modèle Tradicional fait même partie de la liste des produits utilisés pour calculer l'inflation. Rentrer chez soi et enfiler ses tongs vous donne un sentiment de bien-être absolu. Même maintenant que j'habite Madrid, cela reste une habitude. "

...