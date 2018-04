Grève Lidl: "Je crains que l'on aille au clash"

"La conciliation est extrêmement tendue et proche de la rupture", a indiqué Myriam Delmée vice-présidente du Setca sur Twitter et à Belga, lors d'une interruption de séance de la conciliation organisée entre les syndicats et la direction de Lidl. "Il s'agit d'une dernière tentative de conciliation. Je crains que l'on aille au clash."