Greenyard rappelle des légumes surgelés

Concrètement, les rappels portent sur les légumes surgelés produits entre le 13 août 2015 et le 20 juin 2018 à Baja. On retrouve notamment du maïs, des petits pois, des haricots, des épinards et de l'oseille. Ce rappel est organisé "en ligne avec l'agence hongroise de sécurité alimentaire".

"Cela ne veut pas dire que ces produits sont contaminés mais Greenyard s'engage à prendre un maximum de mesures de précaution. La sécurité alimentaire est toujours la priorité la plus importante chez Greenyard", explique la société.