Gfi Informatique lance une offre publique d'acquisition sur Realdolmen

Gfi Informatique lance jeudi son offre publique d'acquisition amicale sur Realdolmen, leader des services IT en Belgique et au Luxembourg, annonce l'entreprise française de services et solutions numériques dans un communiqué. La période d'acceptation de l'offre se clôturera le 31 mai.