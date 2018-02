[Gazelles du Luxembourg] Marchim, nouveau magasin

TRENDS GAZELLES DU LUXEMBOURG Lauréate pour les grandes entreprises: Llorens Lauréate pour les moyennes entreprises: Batifer Lauréate pour les petites entreprises: Marchim

C'est une recette aussi vieille que le commerce. Le succès d'un magasin se résume à trois choses: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. L'adage s'est encore vérifié avec Marchim, l'Intermarché de Marche-en-Famenne qui s'est déplacé en 2013 de quelques centaines de mètres pour trouver son bonheur et davantage de surface commerciale.

"Nous disposons maintenant d'une superficie de 1.250 m² contre 750 précédemment, précise Laurent Sabatier, administrateur délégué. Ce déménagement dans le centre commercial 'Espace de la Famenne' nous a permis d'accroître notre visibilité mais également d'élargir notre offre de produits. L'assortiment s'est étoffé notamment avec le concours de fournisseurs locaux ainsi que l'ajout de gammes plus spécifiques (bio, diététique, etc.). Nous disposons d'une marge de manoeuvre au sein du groupe Intermarché qui nous permet cette diversité."

Service et marques propres

Laurent Sabatier et son épouse ont repris la société Marchim SA il y a 15 ans afin d'exploiter un Intermarché ouvert en 1966 par un adhérent français. Lorsqu'ils se sont lancés dans ce projet, ils pouvaient exciper d'une expérience dans le secteur de la grande distribution ayant fourbi tous deux leurs armes au sein du groupe GIB. "Après avoir suivi une formation de six mois, nous avons intégré le groupement. Ensuite, nous avons redynamisé le magasin commercialement, enchaîne Laurent Sabatier. Cela nous a permis de progresser durant une dizaine d'années mais la croissance est arrivée avec notre nouvel emplacement."

L'enseigne française s'est implantée en Belgique en 1991 avec l'ouverture d'un premier magasin à Mouscron. Aujourd'hui, elle totalise 77 points de vente exclusivement répartis sur l'ensemble de la Wallonie. Intermarché propose un modèle assez original dans le secteur de la distribution. Il s'agit d'un groupement créé par des indépendants pour des indépendants appelés adhérents. Chaque adhérent a la possibilité de devenir actionnaire, d'entrer dans le capital du groupement et de devenir membre associé de la Société Civile des Mousquetaires (SCM).

Entre 2012 et 2016, Marchim a triplé sa marge brute qui est passée de 568.000 à plus d'un million et demi d'euros. L'emploi a épousé la même courbe ascendante et s'élève aujourd'hui à une trentaine de salariés auxquels peuvent s'ajouter des intérimaires et des étudiants en période de pics. Des résultats notables qui s'expliquent par le nouveau magasin mais pas seulement. D'autant qu'avec l'ensemble des enseignes présentes à Marche-en-Famenne, il convient de se démarquer pour attirer le chaland.

C'est ce qu'ont réalisé au fil de ces années Laurent Sabatier et son épouse. Notamment en étant ouvert sept jours sur sept. Mais c'est avec le service et les marques du groupement qu'ils se sont distingués. "Nous proposons une boucherie à la découpe qui est très appréciée par notre clientèle, souligne l'administrateur délégué. En boulangerie, nous cuisons une partie des pains, les baguettes et les viennoiseries. Par ailleurs, nous proposons des marques propres aux Mousquetaires qui permettent de nous différencier sur le marché." Et de participer au dynamisme de Marche-en-Famenne qui, sous l'impulsion des pouvoirs publics locaux, s'est remarquablement développée économiquement ces dernières années. Constituant ainsi un terrain de jeu propice à l'émergence de nouvelles Gazelles comme Marchim.