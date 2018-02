[Gazelles du BW] Wilink, magasin financier

Fin 2014, Dominique Dejean (Elitis), Stefaan Vallaeys (BFO) et Christophe Dister (FINB) décident de fusionner leurs sociétés de courtage et de réunir leurs forces respectives sous une nouvelle bannière: Wilink. Devenant du même coup le leader des distributeurs indépendants de solutions destinées aux particuliers et aux entreprises. "Le courtage est soumis de plus en plus à de nouvelles exigences et réglementations, expose le CEO Dominique Dejean. Notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs. En outre, avec la digitalisation tout s'accélère. Vous devez donner non seulement au client l'ensemble des données le concernant (dossier, polices, sinistres, etc.) pour qu'il puisse les consulter quand il le souhaite, mais également lui fournir la bonne information rapidement quand il le demande. En unissant nos compétences, nous sommes mieux armées pour relever ces défis." Cette fusion s'inscrit clairement dans la consolidation du marché du courtage, où le nombre de petits courtiers indépendants ne cesse de se réduire d'année en année.

Analyse globale

Wilink propose, via une approche globale, une combinaison de quatre métiers à ses clients particuliers et entreprises: assurances et pensions, placements et solutions bancaires, immobilier et crédits. Auxquels il faut ajouter le conseil. Le groupe entend se positionner comme un one store financial house, un magasin financier dans lequel le client peut trouver tout ce dont il a besoin. "Nous effectuons une analyse à 360° et nous sommes indépendants par rapport aux solutions que nous proposons, ajoute le CEO. Notre mission vise à assister de manière personnalisée le client et à être un guide financier pour sa tranquillité d'esprit. Cette notion est bien traduite par notre devise: You live, We secure." Si la croissance a été dopée en 2015 par la fusion des trois entités, avec un chiffre d'affaires qui s'élevait à quelque 24 millions d'euros (pour Wilink Insurance) pour une dizaine en 2012 (pour le seul compte d'Elitis), le groupe a confirmé sa progression en affichant un chiffre d'affaires de l'ordre de 41 millions d'euros en 2017, avec un effectif de plus de 400 collaborateurs se répartissant à parts égales entre employés et indépendants.

Portée sur les fonts baptismaux il y a trois ans, Wilink construit petit à petit son histoire et son identité. A cet effet, elle s'est dotée à Louvain-la-Neuve, où est basé son siège social, d'une Wilink Academy, accréditée par la FSMA. Aujourd'hui, le groupe dispose de 23 points de ventes en propre, auxquels on peut ajouter quelques 180 agences de Century 21 Benelux, active dans le courtage immobilier, dans lesquelles Wilink va installer une borne interactive sur laquelle le potentiel acquéreur pourra effectuer un calcul de son prêt immobilier. Par ailleurs, elle a mis sur pied un programme de "cocourtage" qui va permettre à des courtiers indépendants de s'associer à elle. "Nous avons déjà sept 'courtiers franchisés' et nous en prévoyons une centaine dans les cinq ans qui viennent, précise Dominique Dejean. Cette association créera un flux complémentaire d'activité." Dopée par la fusion, la croissance future de la nouvelle enseigne a pour objectif de consolider l'ensemble et conforter la position de leader de Wilink Insurance sur le marché.