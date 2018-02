[Gazelles de Namur] Kronos Porsche Centre, l'importance du travail d'équipe

GAZELLES DE NAMUR Lauréate pour les grandes entreprises: Kronos Porsche Centre Lauréate pour les entreprises moyennes: Grottes de Han et Rochefort Lauréate pour les petites entreprises: BBK Expansion

Thierry Van Dalen n'est pas tombé dans le milieu automobile comme Obélix dans la potion magique mais il a toujours été passionné par les belles mécaniques, Porsche en tête. Et pendant plus de 20 ans de compétition automobile au volant de Porsche, il a souvent effectué la course en tête, comme avec l'entreprise, basée à Gembloux, qu'il dirige. "A l'instar de la compétition, la gestion n'est pas le fruit d'une seule personne, tempère-t-il. C'est d'abord et avant tout le travail d'une équipe. Il n'y a pas de vedette. Si vous n'avez pas une bonne voiture et une équipe soudée, vous ne pouvez pas prétendre à des résultats. Dans une entreprise, c'est pareil. C'est un ensemble. Si un maillon est faible, c'est toute la chaîne qui est concernée." Il a débuté sa carrière dans les années 1980 chez l'importateur de la marque allemande en Belgique et travaillé au département marketing avant de fonder Kronos Porsche Centre en 1997 avec son frère Marc et Jean-Pierre Mondron. D'abord basée à Heppignies, elle a déménagé rapidement à Gembloux où elle s'est installée dans un nouveau bâtiment en 1999. A l'époque, elle comptait cinq salariés pour 25 aujourd'hui. "Les premiers collaborateurs sont toujours là, ajoute Thierry Van Dalen. Malgré la croissance, nous avons conservé un esprit familial."

Services de qualité

Elle est idéalement localisée le long de la chaussée de Tirlemont, entre la N4 et la E411. "Notre clientèle provient essentiellement de la province de Namur, du Brabant wallon, des Ardennes et du Hainaut, précise l'administrateur délégué. L'accès aisé pour nos clients est un incontestable avantage." Mais ce n'est pas seulement la facilité d'accès de Kronos Porsche Centre qui explique son succès depuis de nombreuses années. La notoriété et la qualité des voitures Porsche jouent naturellement un rôle important. La marque fêtera d'ailleurs cette année ses 70 ans d'existence. C'est en effet le 8 juin 1948 que Ferry Porsche sort la première voiture de sport qui porte son nom. Il s'agit d'un roadster de 35 chevaux, en aluminium et d'un poids de moins de 600 kilos: la 356-1.

Au-delà de la marque qui fait partie de l'histoire de l'automobile, Thierry Van Dalen attribue la réussite de la société à "la qualité des services fournis aux clients". "Nous sommes très attentifs au plus petit détail, explique-t-il. Un exemple : nous proposons toujours une Porsche comme voiture de remplacement. Notre credo est 'la passion de la performance' et nous visons toujours l'excellence. En termes de services et de satisfaction de la clientèle, nous figurons parmi les concessions les plus performantes d'Europe. Posséder une Porsche estampillée du logo Kronos est devenu une référence et un gage de qualité."

Depuis 20 ans, la marque a considérablement étoffé sa gamme qui dépasse aujourd'hui la mythique 911 avec des modèles tels que la Cayenne, la Panamera ou la Macan. Les ventes ont suivi. Dans les années 1980, le constructeur écoulait 20.000 véhicules par an. Actuellement, les chiffres oscillent 200.000 et 300.000. En ce qui concerne notre Gazelle, elle a connu une belle progression entre 2012 et 2016 avec un chiffre d'affaires qui a doublé de 15,6 millions d'euros à un peu moins de 32 millions. Afin de poursuivre sur sa lancée, Kronos va emménager courant de l'année prochaine dans un nouveau bâtiment à Louvain-la-Neuve.