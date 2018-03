[Gazelles de Liège] Naxhelet, un écrin de verdure

TRENDS GAZELLES DE LIÈGE Lauréate pour les grandes entreprises: New Lachaussée Lauréate pour les moyennes entreprises: IP Trade Lauréate pour les petites entreprises: Naxhelet

Inauguré au printemps 2014, le golf de Naxhelet s'est rapidement imposé dans le paysage golfique belge et international. Il est doté de 30 trous dessinés par l'architecte anglais Martin Hawtree. Les installations comprennent un parcours 18 trous d'une longueur de 6.344 mètres, un pitch and putt de 9 trous et 3 trous dédiés à la Naxhelet Golf Academy. Le golf compte aujourd'hui près de 700 membres. Très rapidement se sont ajoutés un hôtel quatre étoiles supérieur de 33 chambres et deux suites, un restaurant gastronomique de 80 couverts, un club-house, un espace wellness ainsi que des salles de séminaire. Propriété de la famille Jolly, le domaine familial a été complètement aménagé avec comme points d'orgue le golf qui s'étend sur 85 hectares ainsi que le château-ferme qui marie harmonieusement bâtiments anciens et design moderne. Naxhelet entend être une vitrine du savoir-faire national et international où l'on cultive une certaine belgitude. Les propriétaires sont par ailleurs très sensibles à l'utilisation de produits locaux ainsi qu'à la qualité de l'environnement dont ils souhaitent conserver le caractère exceptionnel.

Empreinte écologique

"Ce qui nous différencie est l'empreinte écologique limitée, confirme Julien Danthinne, hotel manager. Le golf est le premier en Belgique à n'utiliser quasiment pas de pesticides, ce qui lui a valu la récompense du label international 'Géo'. Cette préoccupation se traduit également par une gestion intelligente au quotidien tant du golf que de l'hôtel. Nous récupérons les eaux de pluie, avons installé des panneaux solaires et veillons à réduire la consommation d'eau et d'énergie en sensibilisant notamment nos clients. Ces derniers sont de plus en plus réceptifs aux démarches respectueuses de l'environnement." Des efforts qui ont été récompensés en 2016 par l'attribution de l'écolabel international 'Clé verte'. Naxhelet privilégie également les circuits courts, voire extra-courts avec le potager que l'on peut deviner du restaurant. On retrouve de nombreux produits locaux dans une assiette qui joue la carte de la saison. Le personnel - une soixantaine de collaborateurs - est également local. "Avec le site, c'est le coeur de notre réussite car nous sommes actifs dans le service et la qualité de celui-ci, ce sont nos collaborateurs qui la fournissent", indique Julien Danthinne.

Localisée entre Namur et Liège et relativement proche de Bruxelles, Naxhelet attire non seulement les amateurs de golf et d'espaces naturels mais également les entreprises. Elle a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands pour les séduire. Elle propose ainsi 300 m² d'espaces de réunion composés de trois salles: une meeting room pour 15 personnes, une seminar room de 50 personnes et une conference room qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. "Au départ, nous avons reçu principalement des sociétés et groupes de la région mais nous dépassons dorénavant les limites de la province, poursuit Julien Danthinne. Dans le même esprit, notre clientèle provenant de Flandre et de Bruxelles ne cesse d'augmenter. Les clients viennent ici pour se déconnecter et vivre réellement une 'expérience Naxhelet'."