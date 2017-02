Gazelles 2017 Luxembourg - Lauréate pour les petites entreprises : Lupulus

Pierre Gobron, le fondateur des Trois Fourquets (rebaptisés au début de cette année Brasserie Lupulus), est loin d'être un inconnu dans l'univers brassicole. Créateur au début des années 1980 de la brasserie d'Achouffe qu'il revendra un quart de siècle plus tard à Duvel-Moortgat, il a replongé dans le brassin avec succès. En compagnie de ses deux fils, Tim et Julien, il brasse sa première Lupulus en 2007. "L'histoire remonte en 2003, explique-t-il. J'ai lancé alors dans le cadre de la brasserie d'Achouffe une mini-brasserie à Courtil pour effectuer des essais. Après la vente en 2006, j'ai débuté un an plus tard ave...