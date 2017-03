Gazelles 2017 Liège - Lauréate pour les petites entreprises: AE Valves

Voilà une gazelle qui galope à toute allure. Depuis sa constitution en 2010, Advanced Engineering Valves ne cesse de doubler chaque année son chiffre d'affaires. "En 2016, nous ne ferons 'que' 35% de croissance, tempèrent Francis Carpio et Serge Gérôme, ses deux fondateurs, qui ont chacun une expérience de 20 ans dans le secteur de la robinetterie industrielle. Le chiffre d'affaires devrait tourner autour de 27 millions d'euros contre 20 l'année dernière." En 2011, il était de 800.000 euros. Cette croissance rapide est le fruit du développement d'une vanne innovante qui a répondu aux besoins spécifiques de l'industrie du gaz naturel liquéfié, communément appelé LNG. Ce gaz, composé pour l'essentiel de méthane, est liquéfié à quelque -162 °C, réduisant son volume de 600 fois et facilitant ainsi son transport par méthaniers. "Nous mis au point une vanne adaptée pour le LNG, expliquent-ils. Elle doit répondre à des contraintes spécifiques, notamment en termes de pression (jusqu'à 1.000 bars). Après avoir satisfait à l'ensemble des tests requis, elle s'est avérée plus performante que celles qui étaient disponibles sur le marché et nous avons pu la proposer à un prix concurrentiel."

AE Valves est implantée à Verviers, sur le zoning de Petit-Rechain, où 45 personnes _ dont une dizaine d'ingénieurs _ conçoivent et développent de nouvelles vannes qui seront exportées partout sur la planète, avec pour principaux marchés les Etats-Unis et l'Asie. Elle dispose d'ailleurs de filiales à Chicago et Singapour. "A l'exception de quelques pièces spécifiques, l'ensemble des éléments qui composent nos vannes sont fabriqués en Belgique, souligne Francis Carpio. Elles sont d'ailleurs estampillées made in Belgium. Nous comptons dans la région toutes les compétences et l'expertise nécessaires pour réaliser des produits innovants et de haute technologie. Il est clair que nous ne pouvons pas concurrencer la vanne standard qui est fabriquée en Chine. En revanche, nous pouvons nous spécialiser dans une niche et, au sein de cette niche, affiner encore le produit. Nous sommes également en mesure de satisfaire des demandes précises de nos clients et de réaliser pour eux des vannes sur mesure."

Plein gaz

Le marché sur lequel opère l'entreprise verviétoise est celui de l'industrie du gaz liquéfié et de l'industrie pétrochimique. Elle compte parmi ses clients les grands acteurs du secteur, ainsi que des sociétés d'ingénierie et de construction sans oublier des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin, respectivement créées par Elon Musk et Jeff Bezos pour (re)partir à la conquête des étoiles. En ce qui concerne le LNG, les perspectives sont plus qu'intéressantes pour AE Valves. La production de gaz naturel est en augmentation dans le monde. Si la plus grande part est transportée par voie terrestre (gazoduc), une part croissante l'est par voie maritime sous forme de LNG. Cette dernière est amenée à augmenter davantage dans les années qui viennent d'autant qu'elle offre une solution flexible et surtout moins soumise aux aléas politiques. En outre, le LNG _ qui se positionne de plus en plus comme un carburant alternatif _ intéresse les sociétés de transport. L'avenir semble donc radieux pour AE Valves qui se penche déjà sur de nouvelles vannes. Histoire de conserver une longueur d'avance sur la concurrence.

Guy Van den Noortgate