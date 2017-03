Gazelles 2017 Liège - Lauréate pour les moyennes entreprises: Pauls Holzindustrie

L'origine de Pauls Holzindustrie remonte aux années 1920. C'est en 1922 que Barthel Pauls, grand-père de l'actuel administrateur délégué, Manfred Pauls, se lance dans l'exploitation forestière. A l'époque, il produit essentiellement des bois de mines pour les charbonnages. Dix ans plus tard, il acquiert une scierie à Bullange. Cette dernière sera totalement détruite lors de la bataille des Ardennes fin 1944. Après la guerre, ses deux fils, Heinrich et Bernhard, reconstruisent une nouvelle scierie. La troisième génération entre dans l'entreprise familiale en 1976. En 1989, la SRIW prend une participation dans Barthel Pauls Söhne, la société mère de Pauls Holzindustrie.

Active dans le secteur du bois, l'entreprise Pauls privilégie une croissance durable. Disposant en tant que scierie de quantités importantes de sous-produits tels que des écorces, copeaux de réduction, plaquettes forestières ou encore chutes de bois, ses dirigeants ont réfléchi il y a une dizaine d'années à la mise en place d'une unité de cogénération. Dans un premier temps, le projet a été envisagé sur le site de Bullange mais devant l'impossibilité de s'agrandir, les responsables de Pauls se sont mis en quête de nouveaux terrains. Qu'ils ont trouvés à Courtil (Gouvy) dans le nouveau parc d'activités économiques Pôle Ardennes Bois, géré par Idelux. La nouvelle implantation qui s'étend sur une vingtaine d'hectares, soit le triple de Bullange, est idéalement localisé à proximité de deux autoroutes et raccordé au rail.

Bois ardennais

A partir de 2011, l'aménagement du site a été mené en deux phases. La première concerne la cogénération avec la construction d'un tunnel de séchage ainsi que l'installation du triage de bois sciés et d'un parc à grumes. Cette cogénération sera mise en service en 2013. La seconde avec la scierie qui sera transférée de Bullange à Courtil dans le courant de l'année suivante. Le 3 octobre 2014, Pauls Holzindustrie est officiellement inaugurée. Le coût total des investissements consentis sur le nouveau site ardennais s'élève à 65 millions d'euros. La scierie ardennaise a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 18,7 millions d'euros contre 2,2 en 2011. Elle emploie aujourd'hui une septantaine de personnes. En ce qui concerne ses ventes, elles sont tournées à 80% à l'exportation dans les pays limitrophes mais également en Afrique du Nord.

Spécialisée dans le sciage industriel de bois résineux (épicéa, mélèze, douglas, pin sylvestre), l'entreprise Pauls achète entre 250.000 et 300.000 m³ de bois annuellement, provenant à 80% du massif ardennais. La production varie entre 150 et 180.000 m³ de bois scié par an. Avec des perspectives de croissance importantes au vu des investissements réalisés. Les sciures et copeaux sont valorisés sous forme de pellets avec une production qui oscille entre 50.000 et 60.000 tonnes annuelles. Les écorces, pour leur part, sont valorisées via l'unité de cogénération de 20 MWh. De multiples activités réunies sur un site unique qui font de Pauls Holzindustrie l'exemple d'une entreprise intégrée et durable qui valorise l'une des principales richesses locales : le bois.

Guy Van den Noortgate