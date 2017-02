Gazelles 2017 - Lauréate pour les petites entreprises : Axone Pharma

Jeune quadragénaire, l'administrateur délégué d'Axone Pharma, Olivier Delaere, fait déjà figure de vieux de la vieille dans le métier. Voilà en effet 20 ans qu'il évolue dans le secteur pharmaceutique. Il débute sa carrière en 1997 chez Patch Pharma, lauréate des Gazelles brabançonnes en 2011, contribuant pour une grande part à son succès. En 2010, il la quitte et travaille comme consultant indépendant durant quelques mois avant de replonger dans le bain avec l'assentiment d'anciens clients et crée Axone Pharma avec son associé Thierry Abbeloos. Après avoir reconstitué une équipe, il décide de se concentrer sur le service tant pour ses clients _ les laboratoires pharmaceutiques _ que pour les clients de ses clients _ les pharmaciens.

"Dans notre secteur, les commerciaux bougent beaucoup, confie-t-il. Or une relation stable et solide avec le pharmacien se construit sur le long terme. Il est donc important également d'avoir des collaborateurs stables et fidèles. D'autant que ce sont eux qui contribuent à la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, le contexte économique est difficile pour le pharmacien avec les coupes budgétaires, les diminutions de prix et de nouvelles formes de concurrence. Nous nous efforçons de lui faciliter la tâche en lui fournissant un bon service et d'apporter une solution à ses problèmes. Parallèlement, nous sommes attentifs au bien-être de nos collaborateurs. Avoir un personnel heureux a un impact direct sur la relation avec le client. C'est un cercle vertueux." Basée à Braine-l'Alleud, Axone Pharma dispose de quatre équipes de vente qui effectuent bon an mal an quelque 25.000 visites dans les officines. Elles comprennent au total 25 commerciaux auxquelles il convient d'ajouter sept personnes pour le staff, soit un effectif de 32 collaborateurs.

Force de vente

"Nos quatre équipes ont le même interlocuteur mais proposent des produits différents, poursuit Olivier Delaere. Grâce à notre force de vente, nous pouvons proposer aux labos une solution all in ou ciblée dans les domaines de la vente, du marketing et de la logistique. Nos clients disposent en toute transparence de l'information que nous collectons. C'est très important car nous entendons également bâtir une relation de confiance sur le long terme avec les laboratoires et l'industrie. D'ailleurs, depuis la création d'Axone Pharma, nous n'avons pas perdu un client." Parmi les clients d'Axone Pharma, on peut pointer des sociétés telles que Sanofi, Servier, Vésale Pharma, Omega Pharma, Allergan ou encore Roche pour en citer quelques-uns. En 2016, la jeune société brabançonne a affiché une marge brute de 5 millions d'euros, soit sept fois celle qu'elle réalisait en 2011.

Axone Pharma est aujourd'hui intégrée au groupe Febelco qui est le grossiste-répartiteur pharmaceutique le plus important de Belgique avec une part de marché de 43% _ 60% en Flandre où est basé son siège (Saint-Nicolas). Fin 2015, Olivier Delaere a fondé avec Sophie Mestré la société Medipartner qui, d'une part, comprend des délégués médicaux et, d'autre part, s'occupe de recrutement dans le secteur de la santé. "Nous avons déjà après un an d'activité un effectif de 31 collaborateurs et un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,5 millions d'euros", souligne Olivier Delaere à qui il ne déplairait pas d'être ambassadeur avec cette société dans quelques années.

Guy Van den Noortgate

