Gazelles 2017 - Lauréate pour les moyennes entreprises : Bugesco

Basée à Belgrade, Bugesco est une entreprise de prestations de services. Elle vend des produits et services de Luminus et de Voo. Deux acteurs importants sur le marché. Le premier dans l'énergie, le second dans les télécoms. "Ces deux entreprises ont externalisé leurs ventes, explique Daniel Amato, directeur général. Notre métier consiste à effectuer du porte à porte sur base de listings et proposer des offres tant en B to B qu'en B to C. Nous avons développé une méthode argumentaire afin de fournir au client potentiel une proposition qui colle le plus parfaitement à ses besoins. Luminus, qui détient 33% de parts de marché, se positionne comme un fournisseur vert. C'est un point important que nous mettons en avant devant le prix et qui trouve un écho auprès des personnes que nous démarchons." Outre le porte à porte, Bugesco dispose également de stands dans divers centres commerciaux où ses vendeurs proposent soit les produits Luminus, soit des produits Voo.

La démarche pour Bugesco est similaire en ce qui concerne Voo. Ce sont naturellement des équipes différentes qui gèrent les deux marques pour lesquelles la société namuroise entend jouer le rôle d'ambassadeur. Elle emploie actuellement 80 personnes _ dont 15 intérimaires. A l'instar de tout prestataire de services, le personnel est au coeur de l'activité de l'entreprise et le moteur de sa croissance. Comme l'explique Daniel Amato, il a dès le début voulu "créer une structure de collaborateurs impliqués dans la qualité de leur travail, créer des équipes comme on crée des familles unies, imbriquer des personnalités différentes qui se rassemblent autour d'un même objectif : être bien ensemble. Ce qui fait durer les entreprises, ce n'est jamais l'argent comme finalité, mais autre chose : la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur rôle social. Chacun de nous est important pour l'équilibre de l'entreprise, et tous contribuent à faire de l'entreprise un lieu de convivialité et de respect de l'autre. C'est la seule façon de construire durablement une entreprise en phase avec ses valeurs."

Croissance linéaire

Tant pour Luminus que pour Voo, Bugesco a chaque année des objectifs en termes d'acquisition. Qu'elle remplit avec succès comme en témoignent les résultats qu'elle affiche ces dernières années. Entre 2011 et 2015, son chiffre d'affaires a progressé de 1,7 à 4,2 millions d'euros. Une performance d'autant plus remarquable que certains marchés ont tendance à saturer comme les télécoms. "Mais dans ce secteur, de nouveaux produits et services sont régulièrement proposés, reprend le directeur général. Les clients changent plus facilement de fournisseur de télécoms que d'énergie. L'approche est différente et nous nous positionnons sur d'autres critères comme la vitesse de téléchargement ou des nouveautés comme Netflix, par exemple. C'est une manière différente de consommer. Pour Voo, la clientèle est à 100% composée de particuliers."

En mettant l'accent sur l'épanouissement de ses collaborateurs, Bugesco a construit une relation durable avec ces derniers qui se reflète dans l'approche commerciale qu'elle entretient auprès des clients. Avec pour but de privilégier les relations à long terme. "Les entreprises qui connaissent un succès durable ont des valeurs fondamentales et des objectifs de base qui demeurent inchangés, même si leurs stratégies sont constamment adaptées au monde en perpétuel changement", conclut Daniel Amato.

Guy Van Den Noortgate