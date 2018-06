France: l'Élysée a déposé sa marque et veut développer les produits dérivés

"Nous explorons des possibilités nouvelles de ressources, qui seront intégralement consacrées à la rénovation des locaux", a souligné l'Élysée, confirmant des informations de La Lettre A et de l'hebdomadaire Canard Enchaîné. Lors des "Journées du Patrimoine", une manifestation annuelle au cours de laquelle le palais présidentiel ouvre exceptionnellement ses portes au public, les visiteurs pouvaient déjà acheter des crayons et autres objets estampillés "Élysée".

La présidence française vise maintenant un développement de ces ventes à plus grande échelle. Un appel d'offre, publié le 3 juin et qui clôture le 2 juillet, porte sur "la mise en place d'un mandat d'agent de licences pour la définition d'une stratégie de marques et sa mise en oeuvre pour la Présidence de la République". Une boutique en ligne devrait voir le jour d'ici le 15 septembre, après le dépôt de la marque "Élysée - Présidence de la République", précise la Lettre A .

La marque "Présidence française" avait déjà été déposée par l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en mars 2010, pour des objets comme les porte-clés, montres, bijoux, papeterie, sacs, timbres, vaisselle, vêtements, chaussures ou parapluies. Nombre de grandes institutions exploitent déjà ce filon, avec en tête l'ONU qui a installé dans ses couloirs des boutiques proposant un grand nombre de produits dérivés.