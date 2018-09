Ford rappelle près de 2 millions de voitures en Amérique du Nord

C'est le pickup F-150, véhicule le plus vendu aux Etats-Unis et vache à lait du groupe, qui est concerné, a précisé la marque à l'ovale bleu, notamment les exemplaires produits entre mars 2014 et août 2018 dans deux usines du pays, Dearborn (Michigan, nord) et Kansas City (Missouri, centre).

Environ dix-sept cas de départs de feu ou de fumée ont été signalés aux Etats-Unis et six au Canada mais le groupe a assuré n'avoir été informé d'aucun cas d'accident, ni de blessé lié à ce problème.

Une enquête interne a découvert que des prétensionneurs de certaines ceintures de sécurité des sièges avant (conducteur et passager) pouvaient générer beaucoup plus d'étincelles que nécessaire. Celles-ci pourraient à leur tour enflammer les gaz contenus dans le système et, au final, provoquer un incendie.

Au total, 1.995.776 automobiles doivent être ramenées aux concessionnaires, dont 1.619.112 aux Etats-Unis, 339.584 au Canada et 36.780 au Mexique. Les réparations et les remplacements des pièces affectées seront gratuites, a affirmé Ford.