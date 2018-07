Ford rappelle 12.000 voitures en Belgique et Luxembourg

Au total, 540.000 voitures sont rappelées en Europe. Près de 190.000 voitures font l'objet d'un rappel en Allemagne. Le problème relevé touche les modèles Focus, C-MAX, Connect, Kuga, Mondeo, Galaxy et S-MAX dotés d'un moteur à essence EcoBoost de 1,0, 1,5 ou 1,6 litre et d'une boîte de vitesse manuelle de six vitesses.

Problème d'embrayage

Dans certaines voitures, l'embrayage peut patiner et influencer la vitesse ou les prestations de conduite. Les clients concernés seront appelés par leur concessionnaire. Les réparations sont gratuites.