Forbes a désigné le club sportif le plus cher de la planète

La valeur des Cowboys est estimée à 4,13 milliards d'euros, une hausse de 14%. Le club de football anglais, propriété de magnats américains, de Manchester United occupe la 2e place avec une valorisation à hauteur de 3,54 milliards d'euros.

Le Real Madrid (3,51 milliards d'euros) et le FC Barcelone (3,48 milliards d'euros) suivent en troisième et quatrième position. La formation de baseball des New York Yankees (3,44 milliards d'euros) complète le top cinq.

La NFL en force

Dans le top 50 se trouvent 29 équipes de la NFL. La National Basketball League (NBA) fournit huit clubs, le premier est celui des New York Knicks 7e juste devant les Los Angeles Lakers 8e et Golden State Warriors 10e.

Sept clubs de football figurent sur cette liste. Outre ManU, le Real et le Barça, on retrouve le Bayern Munich (12e), Manchester City (30e), Arsenal (39e) et Chelsea (46e).

Trois équipes de New York dans trois sports baseball, basket, football américain figurent dans le Top 10. Une 4e, celle des Brooklyn Nets (NBA) 36e, est celle qui a plus progressé en un an avec une augmentation de 28%. Forbes précise encore que le 50e club de ce classement, celui de football américain des Cleveland Browns est évalué à 1,68 milliard d'euros.