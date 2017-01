Foot Business: la Chine a décidé de miser sur le ballon rond

Entre le prestige d'une renaissance sportive à la Juventus de Turin et le confort financier d'une fin de carrière pépère en Chine, le talentueux Axel Witsel a choisi la seconde option footballistique. A 28 ans, le Diable Rouge devient ainsi le huitième joueur le mieux payé de la planète - avec un salaire annuel de 18 millions d'euros au club chinois de Tianjin Quanjian - et donc le premier Belge à gagner autant d'argent dans l'univers du ballon rond (Eden Hazard ne touche " que " 16 millions par an à Chelsea).

...