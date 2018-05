Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Finissons-en avec les "millennials" !

Ils sont partout. Dans les médias, les livres, les conférences, les colloques, les spots publicitaires ou les clips. Ils sont scrutés, analysés, disséqués dans leurs moindres faits et gestes par les sociologues et les cabinets d'études. Ce sont les millennials, nos congénères nés entre 1981 et 1996.