Festivals: Emisys et le bracelet à puce, ce fameux sésame

Organisé dans le parc d'Enghien, LaSemo est un festival pas comme les autres. Le lieu est gigantesque et bucolique. Nulle part, le festivalier ne se sent agressé par la musique. Le lieu grouille de familles avec enfants. Et pour cause, outre les deux scènes, LaSemo propose de multiples activités annexes comme l'Amusoir, un mini parc d'attractions pour les enfants, un cabaret, un cinéma, un lieu dédié aux contes, un espace zen, des spectacles de rue et un immense espace de restauration entouré de food trucks. Le tout dans une démarche résolument durable.

