Fermeture surprise de DSV à Seneffe: 150 emplois menacés

Les informations concernant la perte du contrat commercial qui lie les entreprises DSV et Dow manquent encore, selon Sabrina Lossignol. Une réunion entre syndicats et direction est d'ores et déjà programmée début de semaine prochaine. Lundi, un conseil d'administration au niveau de l'entreprise se tiendra également.

"DSV est une multinationale qui fait de plantureux bénéfices", ont réagi pour leur part Yves Lambot et Bertrand Merlevede, permanents CSC.

Selon eux, le contrat commercial entre DSV et Dow courrait initialement jusqu'en 2018.

Les organisations syndicales affirment vouloir analyser la situation et ensuite envisager des alternatives.