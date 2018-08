Faut-il interdire les échanges de mails professionnels après 18h00?

D'autres chaînes de supermarchés, comme Colruyt, ont également décidé de limiter le flux de messagerie en dehors des heures de travail et ainsi prévenir les cas de burn-out. Cette pratique est courante en Allemagne. La France s'est aussi récemment dotée d'une loi sur le droit à la déconnexion des travailleurs. En Belgique, les entreprises doivent se concerter avec leurs employés.

"Respecter la vie privée des travailleurs"

Chez Lidl, la suspension temporaire de la réception des mails ne concerne que les messages internes à l'entreprise en Belgique et au Luxembourg. Les mails externes continueront d'être reçus. Certains départements et fonctions seront toutefois exemptés comme le service clients, ceux des commandes et des réceptions dans les centres de distribution ainsi que les porte-paroles.

"Cette mesure fait écho à notre volonté de respecter la vie privée des travailleurs et vise à favoriser un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle", affirme la porte-parole de Lidl, Isabelle Colbrandt.