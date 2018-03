Faillites dans l'Horeca bruxellois: la faute à qui?

Ce qui est en cause dans cette affaire, ce sont principalement des salaires impayés depuis des mois pour plus de 160 employés, des assurances incendie non réglées et, surtout, un chiffre étonnant de plus de 3,5 millions d'euros de dettes envers l'ONSS. A l'heure où chaque indépendant ou chef d'entreprise sait quelle peut être la pression mise par l'institution en charge de la sécurité sociale, l'interrogation est en effet grande quant au fait qu'on ait ainsi laissé, plusieurs années durant, des montants indus s'accumuler de la sorte. Pour Armand Broder, avocat spécialisé en curatelle de faillites notamment, "on doit peut-être y voir une forme de bienveillance de l'ONSS en regard des difficultés du secteur".

