Exclusif: La Maison du Cygne reprise par l'équipe de l'Ecailler du Palais Royal!

Le 20 février dernier, le tribunal de commerce de Bruxelles prononçait la faillite d'une série de restaurants bruxellois bien connus comme les Brasseries Georges, La Maison du Cygne, La Chaloupe d'Or ou encore Le Frederiksborg. Des établissements gérés de près ou de loin par les frères Spyragelos et Sabahattin Beyaz. Les deux fleurons de cette galaxie ont déjà trouvé un repreneur. La semaine dernière, le fonds de commerce des Brasseries Georges a été cédé à Thierry Blanchart, fondateur entre autres d'établissements bien connus à Waterloo (L'Amusoir, La Pomme et Le Stamp).

Selon nos informations, c'est au tour de la Maison du Cygne de connaître une suite heureuse. Debora Abraham et l'équipe de l'Ecailler du Palais Royal viennent, en effet, de reprendre le fonds de commerce de cette belle maison située sur la Grand-Place et autrefois étoilée au guide Michelin.

"Comme pour l'Ecailler, nous reprenons une maison chargée d'histoire, explique Debora Abraham. Avec l'ambition de lui rendre son lustre d'antan. La redynamiser tout en respectant les traditions. Après le Sablon, nous voilà présents sur les deux plus belles places de Bruxelles."

Dans un premier temps, seuls le rez-de-chaussée et la terrasse seront exploités. Les autres étages seront progressivement rouverts avec, pour chacun d'entre eux, un concept différent. Au rez-de-chaussée (60 couverts), la nouvelle direction désire mettre en place un concept de bistronomie, entre la brasserie et la gastronomie. Maxime Maziers, qui vient de décrocher une première étoile Michelin à l'Ecailler du Palais Royal, chapeautera, dans un premier temps, la carte et la cuisine de la Maison du Cygne, nouvelle formule. Il sera donc présent dans les deux établissements.

"L'ambition est évidemment de récupérer une étoile Michelin, mais chaque chose en son temps, poursuit Debora Abraham. Nous avons l'envie de créer un lieu élégant et chaleureux avec une cuisine de qualité. Le rez-de-chaussée est magnifique avec un très beau bar. La Maison du Cygne sera ouverte sept jours sur sept dès le matin. Nous souhaitons exploiter la magnifique terrasse sur la plus belle place du monde le plus possible. Donner l'envie aux Bruxellois de revenir dans le centre-ville."

La date de réouverture n'est pas encore connue.

Xavier Beghin