"Evian a encore beaucoup de canaux de distribution à développer"

Le grand public l'ignore bien souvent : derrière la marque d'eau minérale naturelle Evian se cache le géant français de l'agroalimentaire Danone. Le groupe possède trois marques au Benelux : Evian, donc, mais également Badoit et Volvic. En 2016, Danone Waters Benelux enregistrait un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros et un bénéfice de 1,6 million. Des chiffres stables depuis trois ans. Le cash-flow, en revanche, diminue de 2015 à 2016 pour passer de 1,9 à 1,5 million d'euros. La marque Evian écoule quelque 110 millions de bouteilles par an en Belgique, ce qui représente environ 5 % de son chiffre d'affaires global. Alors que le groupe vient d'annoncer vouloir faire de sa marque phare une marque " 100 % circulaire " d'ici 2025, nous avons rencontré Maarten Van Leeuwen, CEO de Danone Waters Benelux. Il nous livre sa vision du marché et réagit à cette étude qui vient de mettre au jour la présence de micro-particules de plastique dans des échantillons d'eau de grandes marques.

...