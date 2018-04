Et les HR Pioneers 2018 sont...

C'est devant un parterre de plus de 350 professionnels des ressources humaines que s'est déroulée, le 19 avril dernier, dans le cadre de l'Event Lounge à Bruxelles, la sixième édition des Belgian HR Awards, organisée par les magazines Trends-Tendances et Trends. Une élection qui a vu Peter Michiels, d'Elia, sacré Trends HR Manager of The Year 2018, succédant ainsi au palmarès à Sophie Streydio (Puratos), lauréate du prix l'an dernier.

