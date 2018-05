Environ six librairies mettent la clé sous la porte chaque mois

Entre 2011 et 2016, le nombre de libraires dans notre pays a diminué de 17,8%. Fin 2011, 3.950 libraires étaient encore actifs dans notre pays, ce nombre a diminué jusque 3.248 en cinq années de temps.

Les libraires ont trois sources de revenus importantes qui comptent chacune pour près d'un tiers de leurs revenus: les journaux et magazines, les produits de loterie et le tabac. Des segments attaqués de toutes parts ces dernières années, selon le SNI qui conseille dès lors aux libraires d'évoluer et d'élargir leur gamme de produits et services.