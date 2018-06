Entrepreneuriat: le Déclic Tour, et après ?

"Se mettre en mouvement pour entreprendre le changement. " Tel est le slogan du Déclic Tour, un programme de formation en itinérance qui vise à inspirer et mettre en action celles et ceux qui veulent lancer un projet d'entrepreneuriat social. Durant huit jours, 30 graines d'entrepreneurs, accompagnés par six coachs professionnels, parcourent la Belgique à la rencontre d'entrepreneurs inspirants et participent à des ateliers pratiques et de réflexion. A l'issue de ce " road-trip entrepreneurial ", les participants repartent avec une idée claire de leur projet et sont prêts à réaliser les premiers pas pour le concrétiser.

...