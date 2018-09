"Engie est et restera profondément ancré en Belgique"

Isabelle Kocher, qui est la 3e femme la plus puissante du monde selon le magazine d'affaires Fortune - s'est exprimée devant une salle pleine d'entrepreneurs à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles. Elle a repris les rênes d'Engie en 2016, succédant à Gérard Mestrallet.

La patronne de la multinationale française a rappelé les racines profondes d'Engie en Belgique, depuis plus de 100 ans, via notamment Electrabel et Tractebel. Un ancrage, assure Mme Kocher, que l'entreprise souhaite maintenir à l'avenir. Engie est propriétaire de sept réacteurs nucléaires en Belgique et emploie 16.000 personnes.

La CEO n'a pas évoqué l'avenir des centrales nucléaires belges qui représentent 50 à 60% de la production d'électricité. Elle a assuré qu'Engie ne se soustrairait pas à ses obligations et que le groupe a toujours pris ses responsabilités par le passé, actuellement et que ce sera toujours le cas dans le futur. Elle a aussi souligné qu'Engie dépensait 200 millions d'euros chaque année pour l'entretien des centrales et que des investissements de 1,3 milliard d'euros ont été faits pour le prolongement des anciennes centrales.