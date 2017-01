En termes de gestion, la Chine n'imite plus, elle innove

L'université de Fudan, à Shanghai, a été la première à offrir un cours de gestion des affaires en Chine. C'était en 1917. La côte est de la Chine était alors l'un des principaux pôles commerciaux au monde, et l'esprit d'entreprise y était particulièrement développé. Mais la guerre et le maoïsme ont durement touché le système d'éducation chinois. Et comme le capitalisme lui-même a été banni pendant de nombreuses années, il ne semblait guère utile d'enseigner l'administration des affaires.

...