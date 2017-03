En Belgique, Ahold Delhaize veut se concentrer sur ses clients

Le chiffre d'affaires belge a ainsi progressé moins rapidement et a même baissé au 4e trimestre tandis que la part de marché de l'entreprise n'est pas parvenue à décoller.

Le groupe va donc essayer d'attirer davantage de clients dans ses enseignes, avec des promotions supplémentaires, une meilleure politique de prix et un assortiment de produits plus important, a expliqué Dick Boer, l'administrateur délégué du groupe, en marge de la présentation des premiers résultats annuels depuis la fusion de Ahold et de Delhaize à l'été 2016.

Sur le terrain, 120 magasins Delhaize seront modernisés en 2017, après les 70 qui ont bénéficié de ce coup de jeune en 2016.

L'an passé, le chiffre d'affaires de Delhaize a progressé, en Belgique, de 1,7% pour atteindre 4,94 milliards d'euros. C'est moins que la croissance enregistrée aux Pays-Bas (+5,3%) et aux Etats-Unis (+2,5%). Par contre, la marge opérationnelle sous-jacente y a progressé de 0,6 point de pourcent à 2,4%, "sous l'effet du plan de transformation et des synergies", a pointé Dick Boer.

Selon ce dernier, enfin, la fusion entre Ahold et Delhaize n'est pas terminée en Belgique, le groupe devant encore céder huit magasins Albert Heijn, comme l'exige l'autorité belge de la concurrence. "NOus sommes en ligne avec le timing fixé", a assuré le patron du groupe sans en dire plus.