Emirates recrute du personnel navigant belge

Les candidats belges peuvent postuler sur le site de la compagnie (http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew). "Notre personnel navigant est ouvert d'esprit, serviable, amical, a des compétences linguistiques et est axé sur le service. Emirates continue sa croissance en Belgique et sur le plan international et nous en sommes ravis", souligne Jean-Pierre Martin, country manager Belgique.

Emirates dessert Bruxelles depuis 2014 et exploite actuellement deux services quotidiens entre la Belgique et Dubai, se connectant à plusieurs villes à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Australasie.