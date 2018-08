Emirates recrute du personnel en Belgique

Emirates est l'une des plus importantes compagnies aériennes au monde et est surtout opérationnelle dans le long courrier. Le personnel de cabine travaille depuis Dubai et l'environnement de travail à bord est très international. Parmi les avantages promis aux futurs employés, Emirates avance l'exonération fiscale, un logement partagé gratuit et la gratuité du transport domicile-travail.

Emirates recherche du personnel supplémentaire afin de poursuivre son plan de croissance. La compagnie offre plus de destinations et à des fréquences plus soutenues. Elle compte déjà une centaine de pilotes et 80 membres du personnel de cabine belges.