Elon Musk, prototype de l'entrepreneur de demain

Un de ses derniers projets, l'Hyperloop, un véhicule propulsé dans un tube sous vide permettant de voyager à plus de 1.000 km/h, alimenté par l'énergie solaire, vient de faire l'actualité. Elon Musk s'est enthousiasmé voici quelques jours d'avoir reçu un accord verbal pour relier en moins d'une demi-heure - via un tunnel - Washington à New York en passant par Philadelphie et Baltimore. Mais les maires d'aucune des villes concernées n'étaient au courant et Elon Musk a dû rétropédaler en concédant qu'il y avait encore beaucoup de travail à réaliser. Les sarcasmes ont naturellement fusé.

