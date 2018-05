Economie circulaire: la nouvelle vie des drèches, ces réusidus issus du brassage de la bière

Destinées à l'alimentation du bétail

Ces drêches sont traditionnellement vendues aux agriculteurs, soit en guise d'engrais pour la terre, mais plus généralement pour nourrir le bétail, essentiellement des bovins et des vaches laitières. Il est ainsi recommandé de donner à une vache 5 à 8 kilos de drêches par jour, ce qui augmenterait la production quotidienne de lait entre 1 et 3 litres. Les drêches fraîches, qui ne subissent aucune transformation, doivent être directement utilisées en raison de leur faible durée de vie. Elles peuvent être également séchées et ensilées (mises en silo) pour une conservation de plusieurs mois. L'intérêt de l'utilisation des drêches vient également de leur faible coût par rapport à d'autres ...