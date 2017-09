EasyJet va coopérer avec deux compagnies sur le long-courrier

La compagnie britannique au logo orange et blanc a expliqué dans un communiqué que ce nouveau service, lancé intialement pour des connections à l'aéroport londonien de Gatwick et en partenariat avec ces deux compagnies long-courrier, avait vocation à se développer avec d'autres transporteurs et à partir d'autres hubs aéroportuaires.

"Les compagnies traditionnelles offrent un service de correspondance plus complexe et couteux entre compagnies aériennes via un système d'accords et de procédures de partage de codes", a expliqué EasyJet, assurant qu'avec son nouveau service, appelé Worlwide par EasyJet, les passagers "profiteront d'un système de self-service via une plateforme digitale pour un service similaire mais plus simple et efficace".

Les voyageurs qui utiliseront ce système pourront donc connecter leurs vols européens EasyJet à Gatwick avec ceux long-courrier de la compagnie norvégienne à bas-coût Norwegian ou de la compagnie canadienne WestJet. Ils pourront ainsi se rendre en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Asie orientale.

"EasyJet souhaite ajouter de nouveaux partenaires au produit 'Worldwide' et est en discussions avancées avec d'autres compagnies, dont certaines du Moyen et d'Extrême-Orient. En plus de l'aéroport de Londres Gatwick, EasyJet a également pour projet de développer cette offre sur d'autres aéroports européens tels que Milan Malpensa, Genève, Amsterdam, Paris Charles De Gaulle et Barcelone", a ajouté la compagnie basée dans le nord de Londres.