Dumping social: les pratiques des entreprises belges en Slovaquie

L'UBT, section de la FGTB consacrée au secteur du transport, a publié mercredi son 3e livre noir sur les pratiques de dumping social en Europe de l'Est. Dans cet ouvrage, le syndicat socialiste s'attarde sur le cas de la Slovaquie et y détaille les façons de faire de plus d'une centaine d'entreprises belges pour contourner les législations sociales belge et européenne.