Dubaï teste pour la première fois un taxi-volant sans pilote

Aucun passager n'a pris part à ce vol d'essai, a indiqué l'Autorité des transports de Dubaï (RTA). Le prototype utilisé, développé par une start-up allemande, peut voler pendant 30 minutes avec une vitesse maximale de 100 kilomètres/heure. Deux personnes peuvent prendre place à bord.

Dubaï prévoit d'intégrer à terme un service de taxis-volants à son réseau de transport qui compte déjà métro, bus et tramway. Les passagers pourraient réserver leur taxi-volant sans pilote et suivre son arrivée et le trajet prévu sur une application dédiée.

Les autorités ont indiqué qu'elles prévoyaient cinq ans de tests pour mettre en place toutes les normes de sécurité et la législation nécessaire à ce nouveau moyen de transport.

Dubaï, où se trouve la plus haute tour au monde, est une des principales destinations touristiques dans le Golfe avec 14,9 millions de visiteurs l'année dernière.