Drink it Fresh: et pourquoi pas des mojitos en dosette?

Le projet est simple : proposer des packs avec les ingrédients déjà préparés et dosés pour la réalisation d'un verre de cocktail. Il ne reste qu'à ajouter l'alcool (ou juste de l'eau pour les plus sages) pour obtenir la boisson désirée. Si le principe existe déjà, pour François Adam, ce qui existe actuellement sur le marché ne répond pas aux attentes. "Les 'prémix' que proposent certaines grandes marques sont réalisés avec des produits de mauvaise qualité, beaucoup de sucre et des additifs chimiques", explique le patron de la jeune start-up qui a vu le jour en janvier. "Nos produits sont tous 100 % naturels, réalisés avec des fruits frais et avec notamment des morceaux entiers de fruits."

Pour se lancer, Drink it Fresh a pu compter sur un magasin éphémère ouvert durant l'été. "Cela nous a permis de confirmer qu'il y avait bien une demande des particuliers, à qui nous avons fait goûter nos produits. Mais il y a également une attente de la part d'organisateurs d'événements, qui ont rapidement accroché au concept", poursuit François Adam. Drink it Fresh a ainsi pu voir ses cocktails en vente lors de festivités comme Bruxelles-les-Bains. Reste encore au projet à améliorer sa distribution "Nous n'avons plus de magasin pour le moment mais nos dosettes sont disponibles au magasin BelgoMarkt (le supermarché belgo-belge installé à Matonge, Ndlr) et nous allons développer la vente en ligne", précise le jeune starter. Les bars à cocktails n'ont qu'à bien se tenir.

12 EUROS C'est le prix d'une boîte de dosettes, permettant de créer six cocktails. Trois saveurs sont disponibles : Mojito, Mojiberry (aux framboises fraîches) et Belgian Mule (à base de concombre et de gingembre).

Arnaud Martin