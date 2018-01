Dieselgate: le correctif de Volkswagen à l'origine de nombreux problèmes, aussi en Belgique

Selon une étude menée par Test-Achats (et ses homologues espagnole, portugaise et italienne) et rapportée vendredi par la Dernière Heure, La Libre Belgique et Het Laatste Nieuws, un grand nombre de véhicules concernés par le "dieselgate" et qui ont fait l'objet d'une mise à jour offerte par Volkswagen à la suite du scandale présentent des "problèmes".